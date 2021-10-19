Трамп подал в суд на спецкомитет Конгресса

Экс-президент США требует запретить раскрывать материалы, которые касаются штурма Капитолия

Дональд Трамп потребовал запретить Палате представителей США раскрывать материалы, которые касаются штурма Капитолия и работы администрации Белого дома в период его президентства. Иск передан в суд.

Как считают авторы документа, ранее спецкомитет Конгресса незаконно и необоснованно направил запрос в архив, чтобы получить материалы о действиях бывшего президента и его сторонников во время январского штурма. По мнению истцов, спецкомитет занимается преследованием Дональда Трампа и ключевых сотрудников его администрации. Материалы могут быть переданы конгрессменам только после их тщательной проверки лично Трампом. На это могут потребоваться годы.

В Белом доме ранее отметили, что действующий президент Джо Байден не собирается накладывать запрет на раскрытие документов, касающихся работы предыдущей администрации.

В начале января сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы помешать утверждению итогов выборов президента США.

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