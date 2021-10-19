В работе "ВКонтакте" произошел сбой

У пользователей возникли проблемы с приложением и сайтом
Из размещенных на странице сервиса Downdetector данных следует, что в работе социальной сети "ВКонтакте" наблюдаются сбои.
Так, по состоянию на 7:51 по Москве, зафиксировано 4682 отчета о неполадках.
Пользователи жалуются на проблемы с приложением, сайтом и подключением сервера. Наиболее активно о сбоях сообщают в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже и Казани.
Пресс-служба соцсети пока не прокомментировала ситуацию.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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