В работе "ВКонтакте" произошел сбой

У пользователей возникли проблемы с приложением и сайтом

Из размещенных на странице сервиса Downdetector данных следует, что в работе социальной сети "ВКонтакте" наблюдаются сбои.

Так, по состоянию на 7:51 по Москве, зафиксировано 4682 отчета о неполадках.

Пользователи жалуются на проблемы с приложением, сайтом и подключением сервера. Наиболее активно о сбоях сообщают в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже и Казани.

Пресс-служба соцсети пока не прокомментировала ситуацию.

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