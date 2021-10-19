Внебрачные дети российских звезд: как складываются их отношения с родителями

Внебрачные дети звёзд редко нужны своим знаменитым отцам

В их свидетельствах о рождении в графе "Отцовство" стоит прочерк. Почему звёздные папы держат в тайне своих внебрачных детей? Зачем дочь Максима Дунаевского решила судиться с родным отцом? Скандал в благородном семействе: кто запретил знаменитой дрессировщице Наталье Дуровой общаться с собственной внучкой? И почему Андрей Краско скрывал ото всех свою внебрачную дочь? Как любовницы Бориса Немцова боролись за его наследство? А также - донжуанский список Михаила Муромова. Почему певец так боится семейной жизни? Кто из звёздных отцов признал своё отцовство, а кто отпирался до последнего? Почему одни получают по праву рождения всё, а другие вынуждены доказывать своё родство?

***

Иван Краско разговаривает с сыном, как с живым. С каждым годом ходить на кладбище старому актёру становится всё тяжелее. Но ему просто необходимо поделиться с Андреем последними новостями. Недавно ему звонила внучка из Барселоны. Алиса - внебрачная дочь Андрея. Вместе с мамой Каролиной они уже семь лет живут в Испании. Алиса очень похожа на отца.

"Какая-то адекватность полная, то, что было свойственно Андрюше, и доброта", - говорит Иван Краско.

Искренний, честный, открытый и влюбчивый, он обожал женщин, да и они отвечали ему взаимностью. Только законных жён у него было две, а гражданских - четыре. И это не считая многочисленных романов на съёмочных площадках.

Алиса Попова знает своего родного папу лишь по фильмам. Андрей Краско умер, когда ей было всего три года.

"Мама рассказывала о папе, что он много работал, что любил свою работу сильно. Мама говорила, что они расстались также из-за работы", - рассказывает Алиса.

Каролина говорит, что Алиса унаследовала характер Краско: такая же упрямая и настойчивая. А ещё с возрастом она всё больше становится похожа на отца.

"Что-то такое неуловимое, как-то она повернётся, посмотрит. Ну, естественно, что-то есть. А описать это словами очень тяжело", - рассказывает Каролина.

О том, что у Андрея Краско есть внебрачная дочь, никто не догадывался. Иван Краско узнал о внучке, когда его пригласили на ток-шоу.

"Её подруга написала на телевидение. Сама Каролина не хотела об этом распространяться. Но та сказал: "Чего тебе? Это же не стыдное дело"", - рассказывает Иван Краско.

Все романы Андрея были яркими, но непродолжительными. Чаще всего он сам становился инициатором ухода. При этом со всеми своими возлюбленными Краско расставался без скандалов. Матери своего внебрачного сына Кирилла, Маргарите Звонарёвой, оставил квартиру в Петербурге. Любовнице Елене Тарасовой, с которой прожил в гражданском браке около трёх лет, - загородный дом. А вот с Каролиной он жил на съёмных квартирах, и их встречи носили эпизодический характер.

"То есть несмотря на то что я уходила, хлопала дверью, сбегала и тому подобное, всё равно Андрей возвращался в Москву после съёмок, гастролей, говорил: "Давай встретимся". - "Ну, давай встретимся". Поэтому это тянулось постоянно, с первого дня до последнего, несмотря на какие-то его другие отношения", - рассказывает Каролина.

Кроме женщин, у Андрея Краско была и другая страсть, которую уже невозможно было скрывать, - тяга к алкоголю.

"Если говорить про выпивку, то пить он начал, когда не поступил в институт и пошёл рабочим сцены. И он говорит: "Тогда там пили так по-чёрному"" - вспоминает журналист Михаил Панюков.

О том, что Каролина беременна, Андрей Краско узнал от её подруги. Новость очень обрадовала актёра.

"Он отмечал это, по-моему, два месяца, везде, где он тогда был и где он путешествовал", - вспоминает Каролина.

Свою дочь Краско навещал урывками, между перелётами и гулянками. У него даже не было времени, чтобы официально оформить отцовство.

"И что-то постоянно срывалось. В какой-то момент я ему позвонила и сказала: "Слушай, давай я сейчас пойду в загс, оформлю её на себя. Когда у тебя будет время, мы пойдём и переделаем документы". Он сказал: "Да, хорошо. Я через две недели приеду, и мы всё переоформим", - рассказывает Каролина.

Последний раз отец с дочерью виделись, когда Алисе было два года. Андрей Краско скончался на съёмках сериала "Ликвидация" от обширного инфаркта, который, по словам медиков, был вызван жарой, алкоголем в крови и серьёзными нагрузками.

"Он не отказывался ни от одного предложения, хотя я ему говорил: "Сынуль, есть вещи очень серьёзные и важные", - говорит Иван Краско.

После смерти Андрея между его родственниками, жёнами и любовницами начались ссоры из-за наследства. Каролина не стала участвовать в этой делёжке. В разгар скандала вместе с дочерью уехала в Барселону. Здесь она работает экскурсоводом. Внебрачная дочь Андрея Краско сначала хотела пойти по стопам знаменитого папы и стать актрисой, но недавно увлеклась точными науками.

"Меня часто спрашивают, какой бы профессией я хотела заниматься. Я ещё пока не знаю. Я знаю, что эта профессия будет связана, возможно, с физикой и технологией", - говорит Алиса.

***

А этот мальчик уверен: он пойдёт по стопам своего знаменитого отца и станет таким же известным. Даже невооружённым взглядом видно, чья кровь течёт в жилах этого юного актёра. Мальчик растёт копией своего отца - Валерия Золотухина.

В кабинете Ирины Линдт все стены в афишах и дипломах сына. Главные роли в театральных постановках, съёмки в кино. У Вани Золотухина уже есть свой фан-клуб.

"Люди подходят брать автограф с одним и тем же вопросом, с одними и теми же словами: "Ой, как на папу похож! Расскажи про папу", - рассказывает Ирина.

Валерий Золотухин не стеснялся выходить со своей новой избранницей и внебрачным сыном в свет. Он гордился красавицей Ириной, которая была на 33 года младше его. Многие недоумевали, ведь актёр был официально женат.

Мало того, его супруга знала о существовании любовницы.

"Это он ей сам сказал. Он долгое время не говорил про Иру. Но когда появился Ванька, он ей сказал", - говорит заслуженный артист России Валерий Черняев.

В своём последнем интервью Тамара Золотухина признавалась: она всегда закрывала глаза на романы своего мужа. Их брак пытались разрушить актриса Евгения Сабельникова, пианистка Лариса Критская, некая модель Людмила. Но Золотухин, нагулявшись, всегда возвращался к Тамаре. Вместе они прожили почти четверть века. И она думала, что уже после 60 её Валера не будет заглядываться на молоденьких красавиц.

"Ну а потом вдруг говорит: "Беременна Линдт". Я думаю: "Да что это такое?" Говорю: "Валер, что, это правда?" - "Да, это её решение". Я говорю: "Хорошо". Ну а что, конечно, хорошо. Ребёнок родится – хорошо", - рассказывала Тамара Золотухина.

Это был служебный роман. Валерий Золотухин сразу же положил глаз на новенькую актрису, которая пришла в театр на Таганке.

"Должен быть красивый, какой-то представительный. И вдруг я увидела такого маленького, такого страшненького", - рассказывает Линдт.

Валерий был без ума от Линдт и даже собирался развестись со своей женой Тамарой. Но в августе 2007 года сын Золотухина Сергей покончил жизнь самоубийством. Оставить супругу одну после такой трагедии Валерий не мог. К тому же Тамара чувствовала себя всё хуже. Врачи обнаружили у неё онкологию. Золотухин терзался чувством вины, ведь именно из-за него жене пришлось столько пережить.

"Он не мог её оставить одну. Он мне сам признавался: "Я её никогда не оставлю. Я так люблю Ирку, я так люблю Ваньку. Я, конечно, как мужчина, должен быть всё время с ними, но я её не могу оставить", - говорит Черняев.

В декабре 2013-го Золотухину на съёмках неожиданно стало плохо. Диагноз прозвучал как приговор - опухоль мозга.

"Операция невозможна. Они попробовали химию. После химии он просто на глазах разрушался", - рассказывала Тамара Золотухина.

Врачи ввели его в искусственную кому. Всё это время две женщины дежурили в реанимации, словно пытаясь урвать ценные минуты рядом с любимым. На похоронах Тамара и Ирина тоже стояли рядом. И маленький Ваня между ними.

***

Далеко не все звёзды готовы отвечать за последствия своих супружеских измен и случайных романов. Александр Малинин не признаёт дочь Киру от певицы Ольги Зарубиной. Александр Серов отказывается верить результатам теста ДНК, доказавшего, что некая Кристина из Америки его прямая наследница. Танцор балета Гедиминас Таранда тоже заставил свою внебрачную дочь провести генетическую экспертизу. И дело даже не в том, что внебрачные дети - это лишняя головная боль. Звёзды боятся, что в результате пострадает их репутация, и они могут раз и навсегда лишиться популярности и любви зрителей.

***

Так сегодня выглядит родовое гнездо Натальи Дуровой (см. видео). Это часть наследства, которое Инна Соловьёва отвоевала для своей дочери Лизы, единственной внучки знаменитой на весь мир дрессировщицы. Звезда цирка, наследница знаменитой цирковой династии Наталья Дурова в советский период слыла обладательницей несметных сокровищ. Фамильный гарнитур с голубыми бриллиантами, принадлежавший самой Екатерине II, а также бриллиантовые кольца и серьги, доставшиеся Наталье от бабушки, эксперты оценивали в миллион долларов. Но после смерти все драгоценности таинственным образом исчезли. В их пропаже обвиняли в том числе и Инну Соловьёву.

"Размеры наследства очень сильно были преувеличены. Никаких денег, никаких бриллиантов, к сожалению. Я их по сей день ищу", - говорит Соловьева.

Сама Наталья Дурова любила приезжать на эту дачу. Здесь она отдыхала от выступлений и гастролей. В доме осталось немало её личных вещей: письма, фотографии.

"Вот, собственно, Наталья. Она узнаваема. Моя дочь сейчас, кстати, очень похожа на неё", - показывает Инна.

Их фото висят рядом, но в реальной жизни бабушка и внучка так и не встретились. Девочка родилась, когда артистке цирка исполнилось 65 лет. К этому времени Дурова уже почти перестала выходить на сцену и, по словам близких, мечтала о внуках. Но почему она не признала Лизу? Многие уверены, что её запугал собственный сын.

Михаил Болдуман, в отличие от многих звёздных детей, всегда сторонился своей знаменитой матери. Он отказался продолжить семейное дело, критиковал в прессе методы её дрессуры и говорил, что Наталья любит своих шимпанзе больше, чем его.

"Наталья Юрьевна, естественно, как мать, безусловно, его любила, но Михаил ревновал Наталью Юрьевну к работе. Он был полон обид, крайне редко виделся с Натальей Юрьевной, не принимал её", - говорит адвокат Инны Соловьевой Аркадий Анишин.

О том, что Михаил - наследник знаменитой фамилии, Инна Соловьёва поначалу и не догадывалась.

"Мне к тому времени 30 лет было, и я очень хотела ребёнка. Я понимала, что если сейчас не рожу, то вряд ли что-то изменится в моей жизни так, чтобы получилась полноценная семья", - рассказывает она.

Друзья предупреждали, Михаил не создан для семьи. Болдуман закатил скандал, требовал сделать аборт. А когда Инна отказалась, попросту исчез. Но вскоре ей позвонила сама Наталья Дурова.

"Очень много тёплых слов сказала, что она мечтала о внучке, что она всё сделает, спрашивала, почему я ей не рассказала, почему я к ней не пришла. И до меня где-то на середине разговора дошло, с кем я говорю", - рассказывает Инна.

Девушка надеялась, что артистка повлияет на сына. Но вышло наоборот. Михаил пригрозил знаменитой матери: если та признает внучку, то он выдаст журналистам некие семейные тайны.

"Он матери сказал, что я её не знаю... Меня то есть. "Ребёнок не от меня, она проститутка и аферистка, и ей нужно втереться в знаменитую семью". Ну такую хрень рассказал! И он сделал всё, чтобы мы с Дуровой не встретились", - рассказывает Инна.

На одном из шоу Михаил и вовсе заявил, что он бездетный. После этого Инна настояла на ДНК-тесте. Результат подтвердил отцовство на 99%. Михаил видел свою внебрачную дочь несколько раз. Алименты не платил. И даже после смерти матери, став наследником миллионного состояния, не вспомнил о своём ребёнке. А в 2010 году СМИ облетела новость: сын знаменитой дрессировщицы скончался от цирроза печени. Ему было 43 года. Прямой наследницей Михаила стала его внебрачная дочь Лиза. На тот момент девочке было 10 лет.

"Две квартиры плюс дача в Переделкино. И эта дача тоже очень тяжело досталась наследникам. Квартиры за границей, в нескольких местах, в том числе и в Париже", - рассказывает адвокат Анишин.

Эта многолетняя борьба за права своей дочери так закалила Инну, что она и хобби себе выбрала вовсе не женское.

"Ну вот, это мой конь-огонь. Это мой мальчик, мой бэби-бой", - показывает Инна мотоцикл.

Замуж она так и не вышла. После скандального романа с сыном дрессировщицы у Инны больше не было серьёзных отношений.

"Единственным мужчиной, за которого действительно хотелось выйти замуж, был Миша Болдуман. А он всё испортил. Он, по сути, сделал несчастными трёх женщин сразу", - уверена Инна.

***

Многие звёзды откровенно называют своих внебрачных детей ошибками молодости и категорически отказываются с ними общаться. Некоторым же удаётся умело скрывать от общественности своих любовниц и их детей. А некоторые не стесняются признавать своих многочисленных отпрысков.

***

Этот мальчик мечтает выступать перед большими аудиториями (см. видео). Он с выражением декламирует стихи. А ещё в свои пять лет интересуется историей и географией. Весь в папу, уверяет его мать, модель Екатерина Ифтоди. О том, что у неё был роман с известным политиком, Екатерина заявила через месяц после смерти Бориса Немцова. И предъявила доказательство - Бориса-младшего.

"У нас никогда не было и речи, чтобы это был не его ребёнок. Во-первых, он сразу сказал: "Катюш, когда мы будем готовиться к родам, вообще не переживай", - рассказывает она.

Екатерина познакомилась с Борисом Немцовым в 2013-м в ресторане. Политик зашёл поужинать, а девушка отмечала день рождения родного брата.

"Мы пришли в ресторан, я говорю: "Кать, там Борис Ефимович сидит". Она говорит: "Где? Какой Борис Ефимович?" Я ей: "Как? Это же политик, известная фигура", - вспоминает брат Екатерины Ифтоди Аким.

Немцов, известный своей любвеобильностью, и в этот раз не смог пройти мимо девушки с модельной внешностью и попросил номер телефона. Мимолётная страсть переросла в роман, который длился около двух лет.

"Связей у него было очень много: десятки, если не сотни", - уверен журналист Михаил Панюхов.

От первой и единственной жены Раисы у Бориса Немцова родилась дочь Жанна. Все остальные дети политика появились вне брака. От журналистки Екатерины Одинцовой - сын Антон и дочь Дина. От секретаря Ирины Королёвой - дочь Софья. После рождения ребёнка Борис подарил Кате кольцо. Девушка уверена, политик собирался сделать ей предложение, но не успел. Ифтоди потребовалось четыре года, чтобы доказать: её сын - прямой наследник Немцова. Женщина просила у родственников Бориса биологический материал для проведения анализа ДНК, но близкие политика были категорически против. Девушку объявили охотницей за миллионами Немцова.

"Вы знаете, у меня никогда не было мысли что-то стянуть от Бори, чтобы он мне поменял транспорт, купил квартиру", - уверяет Екатерина.

В итоге исследование сделали по образцам крови с места убийства Немцова.

"Мы провели ДНК-экспертизу через долгие испытания, просьбы и мольбы, через Верховный суд. За всё это я боролась, обходила, просила, действовали с адвокатами и тому подобное", - рассказывает Екатерина.

У Екатерины было две цели: дать маленькому Боре фамилию папы и отсудить часть наследства Немцова. В итоге по решению Верховного суда любовнице политика досталась квартира в центре Москвы.

***

Этот мужчина тоже был бы рад доказать своё родство со знаменитостью. Однако законные сыновья Владимира Высоцкого - Аркадий и Никита - отказываются давать генетический материал для экспертизы. Александр Полин живёт в США. Здесь у него процветающий бизнес, он организует концерты звёзд шоу-бизнеса, и шикарная квартира.

Он родился в 1969-м в Ленинграде, где за год до этого гастролировал Владимир Высоцкий. Это единственная фотография мамы Александра Полина, Раисы (см. видео). Она была, как сейчас говорят, тусовщица. Возможно, на частной вечеринке после концерта Раиса и пересеклась с Высоцким.

"Мама была очень общительная, дружила с разными людьми. Играла на гитаре, кстати, петь любила", - говорит Александр Полин.

Мама Александра Полина отказывалась рассказывать сыну об отце. Упоминала только, что он крепко выпивал. В свидетельстве о рождении Полина в графе "Отец" стоит прочерк.

"Она пыталась всячески всегда уйти от разговора вообще об отце. То есть его нету и... не было", - говорит Полин.

Общие черты с известным актёром у Александра Полина впервые проявились, когда ему исполнилось 18. И с каждым годом он всё больше походит на Высоцкого. Причём не только лицом, но даже комплекцией и манерами. Об этом Полину заявил Гарик Сукачёв, близко знавший знаменитого певца. Официальные дети Высоцкого к таким заявлениям привыкли. У Владимира Семёновича было три зарегистрированных брака, но детей ему родила только вторая супруга, актриса Людмила Абрамова. Сыновья Аркадий и Никита появились на свет с разницей в два года. Они и носят фамилию отца. Однако за почти 40 лет со смерти артиста несколько десятков человек заявили, что они являются его внебрачными детьми.

"Некоторые приходили сюда и предлагали мне - кто бизнес, кто брататься, кто тоже чтобы я что-то признал. Я не то что держу удар, но я повторяю, это к отцу не имеет отношения, эти люди", - говорит сын Владимира Высоцкого Никита.

Кроме внешности и голоса, так похожего на отцовский, у Полина доказательств нет. Его мать Раиса умерла от рака, когда Александру исполнилось 18, так и не раскрыв сыну свою главную тайну. За ошибки бурной молодости своих родителей нередко приходится расплачиваться их детям. А если твой отец звезда - семейные разборки тут же становятся достоянием общественности.

***

Из всех детей известного композитора Максима Дунаевского только одна Алина унаследовала музыкальный талант отца.

"Музыка для меня всё: любовь, страсть, моё убежище. Была тоже моя терапия, когда у меня были моральные трудности", - вспоминает Алина.

Алине было четыре года, когда её мама, переводчица Нина Спада, переехала во Францию. Девочку воспитывал отчим, и только после его смерти мама решилась раскрыть дочери тайну её рождения.

"Я узнала о том, что мой папа - композитор Максим Дунаевский, когда мне было девять лет, а до тех пор думала, что мой папа - мамин муж. Я не знала, что это значит - Максим Исаакович Дунаевский, великий композитор в России", - рассказывает Алина Дунаевская.

Позже Алина узнает, что её отец не только великий композитор, но и известный ловелас. Семь официальных жён, множество разбитых сердец и скандальных романов. На недавней церемонии вручения премии "Ника" в театре "Русская песня" 74-летний Максим Дунаевский ошарашил присутствующих тем, что пришёл с новой спутницей, музыковедом по имени Алла. Не устояла перед композитором и Нина Спада. Сам Дунаевский вспоминает: это был очень яркий, но очень короткий роман.

"Нина, её зовут Нина. Мы встречались довольно редко, скажу вам честно. Ребёнок родился неожидаемо, просто она решила сама, самостоятельно, в одностороннем порядке его сохранить. Я сказал: "Это твоё право, я женатый человек, это твой выбор". Я был тогда женат", - вспоминает Максим Дунаевский.

В 2012-м внебрачная дочь Максима Дунаевского Алина прилетела в Москву, чтобы встретиться с папой. До этого он несколько раз навещал её во Франции, учил играть на фортепьяно, разучивал с ней песни.

"Мне всегда нравилась его музыка. Особенно "Пора-пора-порадуемся". И что было очень забавно, что он поменял слова на моё имя - "Красавица Алина". И мне это было очень забавно и осталось как очень хорошее воспоминание", - рассказывает Алина.

Максим Дунаевский сам не понаслышке знает, что значит быть внебрачным ребёнком. Его отец, композитор Исаак Дунаевский, жил на две семьи. В официальном браке с Зинаидой Судейкиной у него рос сын Евгений, а он балерины Зои Пашковой родился Максим.

"Я был вхож в его официальную семью, был знаком. С братом у меня были чудесные отношения с детства. Да, они, как у любых братьев, иногда омрачались, потом снова возвращались и так далее", - говорит Максим Дунаевский.

Исаак Дунаевский умер, когда Максиму было 10 лет. Благодаря ходатайству известных композиторов мальчик был признан законным наследником и получил фамилию отца. История повторилась спустя полвека. Только на этот раз Алина, прилетевшая в Москву, потребовала от отца официально удочерить её.

"Это выглядело немножко глупо и плохо попахивало. Зачем это нужно было - непонятно, потому что удочеряют несовершеннолетних детей. Мало того, они в суд на меня подали на признание ребёнка. И мне звонит судья и говорит:

"Что случилось? Вы что, не признаёте?" Я говорю: "Да бог с вами. Конечно, признаю!" Он говорит: "А зачем тогда?" - "Не понимаю". - "Я тоже не понимаю". Оно имеет смысл, если ты умираешь, и чтобы у тебя был наследник", - уверяет Максим Дунаевский.

"Конечно, ему это показалось обидным, что долгое время не общалась, а теперь хочет претендовать на его деньги, а умирать, как он сказал, он пока не собирается", - говорит журналист Михаил Панюков.

Алина же уверяет, она и не думала претендовать на наследство. Для неё имеет значение сама фамилия, но никак не материальные ценности. Между отцом и дочерью снова стена недопонимания, обид и взаимных упрёков. Но кто из них первый сделает шаг навстречу? Или кровные узы разорваны навсегда?

***

На могиле знаменитого артиста балета Мариса Лиепы всегда цветы. Сюда часто приходят его родные дети - Андрис и Илзе. Не забывает отца и его внебрачная дочь Мария. Марис ушёл из жизни, когда ей было всего 10 лет.

"На похоронах, когда подходили и его целовали дети, сначала Андрис, потом Илзе, потом я, у меня было какое-то... не могу сказать, что чувство предательства, нет, но какая-то была обида, что он меня оставил", - говорит Мария.

Обида у Маши была и на родных брата и сестру. О внебрачной дочери отца Илзе и Андрис долгое время не хотели слышать. Хотя последние годы своей жизни известный танцовщик провёл именно со своей младшей дочкой и её мамой Евгенией.

"Мы были с папой настолько близки, что он был моим другом, самым главным. Он записывал меня всё время на диктофон, на камеру, что я говорила, что я думаю. Он меня учил, говорил, что такое дружба, друзья, что такое любовь", - рассказывает Мария Лиепа.

В делах любовных Марису Лиепе не было равных. Красивый, с изысканными манерами, одетый по последней моде. Он всегда пользовался безумной популярностью у представительниц прекрасного пола. Первой женой Мариса стала знаменитая Майя Плисецкая, но их брак продержался несколько месяцев. Затем Марис влюбился в молодую актрису Маргариту Жигунову и сделал ей предложение.

"Семья была образцово-показательная. Это два очень красивых человека. И всем казалось, что это просто навсегда и вовеки веков. Но при этом у Мариса было огромное количество романов, и, наверное, один из самых известных - с Галиной Брежневой", - рассказывает журналист Михаил Панюков.

Их тайная связь длилась пять лет. Галина очень хотела стать женой артиста, но тот ясно дал понять, что выбирает жену и детей. Но уже вскоре завёл роман с костюмершей Большого театра Евгенией Шульц.

"Мама мне рассказывала: "Я поняла, что я люблю, и я надеялась, что и я любима". Она сказала папе о том, что она беременна. Папа молча, ничего не сказав, ушёл", - рассказывает Мария Лиепа.

Лиепа вернулся через три дня с кольцом. Но вовсе не обручальным. Марис почему-то был уверен, что у него родится дочь, и это колечко с бриллиантом купил именно ей. Все эти годы Мария хранила этот подарок. Теперь он перешёл по наследству её дочери. От своей второй жены Маргариты Лиепа всё-таки ушёл, оставив ей шикарную квартиру. Но вовсе не к беременной Евгении.

"У него к тому моменту завязывается ещё один роман. Он влюбляется в балерину Нину Семизорову, которая моложе его, по-моему, на 20 лет", - рассказывает Панюков.

В это же время Марис разругался с балетмейстером Григоровичем. Ему давали всё меньше ролей, и в 45 лет танцовщик был вынужден уйти на пенсию. Семейная жизнь с юной Ниной Семизоровой тоже трещала по швам.

"Он тогда пил очень. Понимаете, пока он был звездой, пока у него была слава и деньги, он был всем нужен", - говорит друг Лиепа Александр Тхосов.

Без работы, квартиры и денег. Он попытался вернуться к Маргарите, но бывшая жена захлопнула перед ним дверь.

"И он пришёл домой, к маме, позвонил в дверь, она открыла дверь, и он сказал: "Я хочу жить в квартире своей дочери Маши. Можешь ты меня впустить или нет?" Мама впустила", - рассказывает Мария.

"Приехал в августе, загорелый. Я так: "Ах..." Как это называется, "в зобу дыханье спёрло", - вспоминает гражданская жена Мариса Лиепы Евгения Шульц.

Марис пытался познакомить старших детей с Машей, но те были сильно обижены на отца. К тому времени Илзе и Андрис уже блистали на сцене Большого. На одно из представлений Лиепа привёл маленькую Машу.

"Он всё время пытался как-то сблизить Машу с Илзе. Он подводит Машу к Илзе и говорит: "Вот это твоя младшая сестра", - говорит Евгения Шульц.

"Илзе посмотрела на меня и сказала: "Мне не надо никаких сестёр", - развернулась и ушла", - вспоминает Мария.

За месяц до смерти Лиепа всё-таки сделал Евгении предложение. Но пожениться они не успели. У Мариса случился сердечный приступ. Артист не перенёс непонимания между ним и родными детьми, которые фактически бросили его в одиночестве.

***

В преддверии нового гастрольного тура певец Михаил Муромов решил составить свой донжуанский список. Он попытался вспомнить всех женщин, с кем когда-то у него были романы.

"Взял бумажку и карандаш, чтобы не ручкой, а карандашом. И на бумажке, на ватмане, 3000 выписал. То есть как? Либо по имени и фамилии... Я, вообще, когда знакомлюсь, фамилию всегда спрашиваю. А лучше паспорт покажи. Например, по имени и фамилии либо по имени и приметам. Например, "Валя - кривые ноги", допустим, "Наташа - сиськи"... Или "Маруся - губы". Три тысячи вспомнил", - рассказывает Муромов.

У певца был всего один официальный брак. Он продлился три года. Жена Тамара ушла от Михаила, не выдержав постоянных измен.

"Мы развелись, потому что я не мог переносить ревность. Я бабник, шалопай, а жена меня сильно любила. Я её тоже любил, но я не могу всё равно в одну цель стрелять", - говорит Муромов.

В девичьи сердца стрелял Михаил метко и часто попадал в яблочко. Сам певец утверждает, у него десятки внебрачных детей в разных городах России.

"Во-первых, не общаемся, потому что в чужую семью лезть нехорошо, а там уже семьи образовались. Потом, они уже взрослые. Нет, я не контактирую с детьми", - рассказывает Муромов.

Мало того, донжуанский список Муромова пополняется именами дам до сих пор. А это значит, что 3000 любовниц для Михаила не предел. И, возможно, в скором времени у певца появятся новые наследники.

***

Солист ВИА "Песняры" Леонид Борткевич признаётся, до рекорда Михаила Муромова ему далеко.

"Нет, у меня никогда не было и тысячи, конечно. Такого не было. Не знаю, может, это от человека зависит, от характера", - уверяет Борткевич.

Хотя об этом голосистом красавце тоже грезили все женщины Советского Союза. У любвеобильного солиста ВИА "Песняры" Леонида Борткевича трое сыновей от трёх жён и один внебрачный - от фанатки. По словам Борткевича, он сделал девушке одолжение, ведь она сама упрашивала его лечь с ней в постель. О том, что муж регулярно делает поклонницам такие подарки, его жена, известная гимнастка Ольга Корбут, не догадывалась.

"Ольга никогда не была ревнивой, во-первых. У неё был характер колоссальный. И мы были не то чтобы мужем и женой с Ольгой, даже так нельзя и сказать, мы как друзья были, понимаете?" - говорит Борткевич.

Со своим внебрачным сыном Борткевич познакомился несколько лет назад на ток-шоу. Но дальше этой встречи дело не пошло. Несмотря на кровную связь, отец и сын чужие люди. Его третья жена Татьяна Родянко моложе супруга почти на 40 лет. Вместе они воспитывают сына Кристиана. Именно его Леонид и называет своим главным наследником.

"Завещание я составил на Кристюню. Там всем немножко, а в основном всё, конечно, ему. А как? Мне кажется, и он ко мне так же прекрасно относится. Он ближе, ближе всех", - говорит Борткевич.

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Внебрачные же дети звёзд, как правило, не нужны своим знаменитым отцам. Тайных отпрысков признают единицы. О своих детях, рождённых вне брака, открыто заявили художник Никас Сафронов, режиссёр Андрей Кончаловский, актёры Анатолий Журавлёв и Михаил Пореченков. Владимир Кузьмин, узнав о своей американской дочери Николь, которую когда-то родила от него фанатка, тут же признал её. Максим Дунаевский всегда помнил о том, что у него во Франции растёт дочь. Пятнадцать лет назад они нашли друг друга, но сейчас почти не общаются.

"Я с огромным уважением отношусь к творчеству и дедушки, и папы. И поэтому мне было очень приятно несколько лет назад сделать кавер-версию на папину песню "Позвони мне, позвони" из фильма "Карнавал"", - говорит Алина Дунаевская.

Кстати, именно эту песню Максим Дунаевский когда-то посвятил маме Алины. "Позвони мне, позвони, Позвони мне, ради бога. Через время протяни Голос тихий и глубокий"", - поет Алина Дунаевская.

"Я всегда говорил дочери: "Даже если я в чём-то не прав, скажи: "Папа, забыли обо всём. Я тебя люблю. Начали сначала". Или вообще ничего не говори. "Я тебя люблю. Давай забудем", - говорит Дунаевский.

Теперь уже он ждёт её звонка. Удастся ли им забыть все обиды и начать с чистого листа?

По материалам программы "Тайные дети звезд" на канале "ТВ Центр".

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