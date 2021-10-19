ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Красноярском крае нашли двух пропавших 11-летних девочек

08:52
  • вторник
  • 19 октября 2021

Сейчас они вне опасности

В отделение МВД России по Таймырскому району Красноярского края обратилась женщина, которая рассказала о пропаже ее 11-летней падчерицы. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.
Пропавшую в Орловской области девочку нашли убитой

"Сотрудники ОВД выяснили, что девочка могла остаться ночевать у своей 11-летней подруги, однако, как оказалось, ребенок тоже не ночевал дома. На поиски детей ориентирован личный состав уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные, а также наружные наряды полиции", - сказано в сообщении.

Полицейские установили круг общения детей и проверили возможные места их нахождения.

Позднее стало известно, что девочек нашли в подъезде одного из жилых домов города Дудинка. Дети остались там на ночлег. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

"Полицейскими устанавливаются все обстоятельства ухода. Сотрудниками ПДН проводится профилактическая работа", - уточняется в сообщении.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Сотрудник полиции
Сотрудник полиции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.