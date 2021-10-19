В Красноярском крае нашли двух пропавших 11-летних девочек

Сейчас они вне опасности

В отделение МВД России по Таймырскому району Красноярского края обратилась женщина, которая рассказала о пропаже ее 11-летней падчерицы. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

"Сотрудники ОВД выяснили, что девочка могла остаться ночевать у своей 11-летней подруги, однако, как оказалось, ребенок тоже не ночевал дома. На поиски детей ориентирован личный состав уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные, а также наружные наряды полиции", - сказано в сообщении.

Полицейские установили круг общения детей и проверили возможные места их нахождения.

Позднее стало известно, что девочек нашли в подъезде одного из жилых домов города Дудинка. Дети остались там на ночлег. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

"Полицейскими устанавливаются все обстоятельства ухода. Сотрудниками ПДН проводится профилактическая работа", - уточняется в сообщении.

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