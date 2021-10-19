В России предложили бесплатно раздавать планшеты пенсионерам

Пожилые люди не всегда могут позволить себе покупку гаджета

Российским пенсионерам следует бесплатно предоставлять планшетные компьютеры и услуги мобильного доступа к интернету. С такой инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

В письме министру труда и социальной защиты России Антону Котякову автор предложения указал, что пожилые люди не всегда могут позволить себе покупку гаджета для выхода в интернет и регулярно оплачивать услуги связи.

При этом пенсионерам, как и другим гражданам, необходим доступ к порталам государственных и муниципальных услуг, приложениям для записи на прием в медицинские учреждения, а с учетом расширения системы электронного голосования в будущем — и к возможности проголосовать, не выходя из дома.

Вместе с тем пожилые люди особенно уязвимы к заболеваниям в периоды эпидемий. Наличие устройства для выхода в интернет позволит им снизить социальные контакты и приобретать необходимое продовольствие, медикаменты и иные товары дистанционным способом, подчеркнул Орлов.

В связи с этим автор инициативы предложил рассмотреть вопрос о возможности предоставления гражданам пенсионного возраста планшетов и мобильного доступа в сеть интернет на безвозмездной основе по факту обращения в муниципальные органы социальной защиты, сообщает RT.

Депутат Иван Сухарев ранее предложил ввести пособие для овдовевших пенсионеров в размере 50% от пенсии скончавшегося супруга. Он указал, что после утраты второй половины на одинокого пенсионера ложится не только тяжелая психологическая нагрузка, но и все бытовые проблемы. Финансовые возможности при этом ощутимо снижаются.

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