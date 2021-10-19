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Первый снег пошел в Москве

08:50
  • вторник
  • 19 октября 2021

Синоптики обещают в течение дня дождь с мокрым снегом

В Москве во вторник, 19 октября, впервые текущей осенью пошел снег. Осадки в виде снега зафиксировали в новой Москве — поселение Московский.
В Москву пришли первые заморозки

Как рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус, в Москве продолжит формироваться тыловая холодная часть циклона. В связи с этим ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди с мокрым снегом.

Днем в Москве столбики термометров поднимутся до трех-пяти градусов выше нуля, в Подмосковье — от плюс одного до плюс шести градусов. Ветер ожидается северо-западный, со скоростью от четырех до девяти метров в секунду.

Атмосферное давление постепенно повышается и к вечеру барометры может достичь 748 миллиметров ртутного столба, сообщает РИА Новости.

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее рассказал, что 19 октября в тыловой части североатлантического циклона произойдет полярное вторжение, из-за чего ощутимо похолодает. При таком пограничном состоянии воздуха в отдельных районах Центральной России и в Москве наряду с дождем не исключается вероятность выпадения первого небольшого мокрого снега.

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