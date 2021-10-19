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Названы помогающие снять стресс продукты

08:54
  • вторник
  • 19 октября 2021

Необходимы витамины группы В

Орехи, малина, ежевика, грейпфрут и авокадо - именно эти продукты помогут справиться со стрессом и улучшить сон, рассказала РИА "Новости" эндокринолог и диетолог Алена Барредо.
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"Также необходимы витамины группы В, которые содержатся в овощных салатах и зелени. Полезные Омега-3 кислоты участвуют в синтезе изолирующей миелиновой оболочки для нервных клеток и окончаний, что улучшает работу нейронов и стрессоустойчивость. Их больше всего в рыбе и креветках", - добавила она.

Вместе с тем специалист посоветовала включить в рацион сельдерей, бананы, какао. Они помогают выйти из стресса без последствий для нервной системы.

Кроме того, имеет смысл обратить внимание на семена подсолнечника, нут и яйца.

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