Япония и Южная Корея отреагировали на ракетные пуски КНДР

В Токио создан кризисный штаб

КНДР провела очередные ракетные испытания. Военные Японии и Южной Кореи сообщают, что зафиксировали как минимум два пуска.

По данным агентства Yonhap, одна из ракет преодолела расстояние 450 километров и упала в Японском море. По предварительной информации, неопознанные снаряды были запущены с подводной лодки. Ситуацию по телефону обсудили члены правительств США, Японии и Южной Кореи. Токио и Сеул выразили сожаление и осудили запуски ракет.

Из-за возможной угрозы со стороны КНДР премьер Японии решил прервать рабочую поездку по стране. В Токио создан кризисный штаб.

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