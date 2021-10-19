"Нет смысла спрашивать": Зеленский - о вступлении Украины в ЕС

У Киев есть вопросы к ряду стран
Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью каналу ICTV, в котором заявил, что спрашивать руководство Евросоюза о вступлении туда Украины бессмысленно.
"Нет смысла ставить некоторые вопросы уважаемым коллегам, когда ты заранее знаешь ответ. Поэтому некоторые вопросы я не ставил ни госпоже Урсуле фон дер Ляйен, ни Шарлю Мишелю", - сказал Зеленский.
Он добавил, что только от названных им двух лиц членство Украины не зависит. Нужно согласие остальных участников объединения.
"27 стран должны сказать: да, мы видим Украину членом, и проголосовали за это. Я отдельно общаюсь с представителями каждой из стран ЕС. Есть вопросы с другими странами", - уточнил президент Украины.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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