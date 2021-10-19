Сергунина: в Москве начался прием заявок на туристический конкурс "Путеводная звезда"

Прием заявок завершится 2 ноября

Представителей гостиничной и туристической индустрии столицы приглашают принять участие в конкурсе на присуждение премии "Путеводная звезда". Об этом во вторник, 19 октября, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

В 2021 году в конкурсе будет 18 основных и две дополнительные номинации. В некоторых из них премии вручат впервые.

В числе основных номинаций конкурса — "Московский завтрак", "Ресторан русской кухни", "Московская кондитерская", "Московский гастромаркет", "Московские впечатления: выставки и музеи", "Московские впечатления: для детей", "Московское гостеприимство: музеи", "Московское гостеприимство: новая точка притяжения", "Московские впечатления: экскурсии, развлечения", "Московское гостеприимство: туроператор", "Лучшая гостиница “пять звезд”", "Лучшая гостиница “четыре звезды”", "Лучшая гостиница “три звезды”", "Лучший хостел", "Лучший бутик-отель", "Москва в медиа", "Москва в радиоэфире" и "Стартап года".

Также на церемонии награждения участникам вручат два дополнительных приза в специальных номинациях — лучшему тревел-блогеру и компании, внесшей весомый вклад в развитие детского туризма.

Впервые в списке номинаций конкурса представлены "Ресторан русской кухни", "Московская кондитерская", "Московский гастромаркет", "Москва в радиоэфире", а также "Стартап года" от цифрового туристического сервиса Russpass.

Прием заявок завершится 2 ноября. С 3 по 9 ноября будут рассматриваться поступившие заявки. Организаторы сформируют шорт-лист: выберут по пять лучших кандидатов в каждой номинации.

Победителей конкурса определят москвичи — участники проекта "Активный гражданин". Голосование продлится с ноября по декабрь и пройдет в несколько этапов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Летом 2021 года Наталья Сергунина рассказала, что за семь лет число рабочих мест в туротрасли Москвы выросло на 35%. На сегодняшний день в туристической сфере занять свыше полумиллиона москвичей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram