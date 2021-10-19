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Медик разъяснил последовательность вакцинации от COVID-19 и гриппа

09:50
  • вторник
  • 19 октября 2021

Пока не проводится одновременная вакцинация от этих двух заболеваний

Вакцинация остается самым эффективным способом защиты от коронавирусной инфекции и от гриппа. В какой последовательности следует делать прививки, рассказал во вторник, 19 октября, доктор медицинских наук, профессор, заведующий лабораторией вакцинопрофилактики ФГБУ НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова Михаил Костинов.
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Эксперт подчеркнул, что если человек никогда не был привит от коронавирусной инфекции, приоритет отдается вакцинации против COVID-19. По прошествии месяца после введения второй дозы вакцины следует сделать прививку от гриппа.

Тем, кто прошел вакцинацию от коронавируса или переболел им полгода и более назад, сначала целесообразно делать вакцину против гриппа, а через месяц – против коронавирусной инфекции, отметил Костинов.

Специалист напомнил, что пока не проводится одновременная вакцинация от коронавируса и от гриппа — на данный момент отсутствуют результаты исследований в данной области. Тем не менее, уже в ближайшее время может появиться рекомендация делать в один и тот же день эти вакцины.

За индивидуальными рекомендациями по вакцинации рекомендуется обратиться к лечащему врачу. Прежде всего это относится к людям с серьезными нарушениями здоровья и коморбидными состояниями, когда человек имеет два или более хронических заболевания, усугубляющих течение друг друга, рассказал Костинов в эфире радио Sputnik.

В научном центре "Вектор" тем временем разрабатывают объединенную вакцину от коронавируса и гриппа. Она представляет собой векторный препарат на основе вирусов гриппа А и В. Живая векторная вакцина будет индуцировать местный мукозальный иммунитет слизистых — это важное условие защиты от респираторных заболеваний.

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