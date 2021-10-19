Выбраны лучшие вина России

Лучшим брютом назвали "Империал Винтаж" 2016

В Краснодарском крае выбрали лучшие вина России.

Лучшим крепленым вином признали массандровское "Мускат белый красного камня".

"Мускат белый красного камня" - это визитная карточка "Массандры". Не каждый год эта марка получается. В исключительно удачные года виноград набирает достаточно сахара", - цитирует газета "Известия" гендиректора АО ПАО "Массандра" Алексея Пугачева.

Он добавил, что Кубок СВВР - профессиональный конкурс, результаты которого имеют больше значение.

Также в категории "Крепленые (ликерные) вина" отмечены "Кокур десертный Сурож" 2018, "Мускат белый Ливадия" 2013, "Бастардо Массандра" 2016 и "Малага Массандра" 2017.

Лучшим красным вином России признано "Саперави. 100 Оттенков Красного" 2017, лучшим белым - сухое "Дуэт" 2020, лучшим игристым классическим - брют белое "Империал Винтаж" 2016.

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