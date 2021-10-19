Росстат изменит подход к оценке финансового положения россиян

Надежные статистические данные необходимы для планирования социальной политики

Росстат заключит на конкурсной основе контракт на разработку рекомендаций по совершенствованию программ и методов выборочных наблюдений по социально-демографическим проблемам в целях развития системы статистических показателей, характеризующих финансовое положение и условия жизни различных целевых демографических групп населения.

Согласно условиям тендера, авторам рекомендаций предстоит представить предложения по внедрению лонгитюдного метода для наблюдения за доходами россиян. Этот метод предполагает отслеживание показателей одних и тех же домохозяйств на протяжении длительного периода времени — более года.

В Росстате также ожидают по результатам конкурса получить возможность расширить массив информации о группах населения, недостаточно представленных в классической модели выборки. Речь идет о категориях, которые существенно отличаются от средних — это многодетные семьи, семьи пенсионеров, студенческие домохозяйства, группы людей с очень высокими или очень низкими доходами.

Для оценки уровня дохода семей Росстат также планирует начать учитывать социальные трансферты и дотации в натуральной форме. К ним, в частности, относятся молочная кухня для матерей или средства технической реабилитации для инвалидов. Такой подход может привести к изменению оценки уровня бедности, который в настоящее время оценивается только с точки зрения получения денежного дохода.

Наряду с этим Росстат изучает вопрос измерения доходов на основании наличия активов. В настоящее время учитываются только накопления и сбережения, в том числе размещаемые в финансово-кредитных учреждениях. Активы, которые люди инвестировали на финансовых рынках, в расчет не принимают.

В Росстате подчеркнули, что главная задача ведомства — предоставить надежные статистические данные, в том числе для планирования мер социальной политики государства, сообщает РБК.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что главной задачей, которую предстоит решить, является повышение уровня доходов граждан. Глава государства подчеркнул, что это долгосрочная задача, для решения которой необходимо обеспечить рост темпов развития экономики и изменить ее качество.

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