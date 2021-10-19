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Путин отметил вклад Торгово-промышленной палаты в укрепление экономики

10:07
  • вторник
  • 19 октября 2021

ВО вторник исполняется 30 лет со дня основания ТПП

Президент России Владимир Путин во вторник поздравил Торгово-промышленную палату с 30-летием основания.
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Как отметил глава государства, ТПП по праву считается одним из наиболее крупных и авторитетных бизнес-объединений страны. У него богатые история и традиции.

"В числе неоспоримых заслуг ТПП - значимый вклад в укрепление национальной экономики, в создание благоприятных условий для развития современного, эффективного бизнеса и формирования делового климата, в совершенствование профильного законодательства", - добавил российский лидер.

Путин подчеркнул также, что представители ТПП многое делают для продвижения товаров и услуг российский производителей на глобальные рынки.

Руководству и членам палаты президент пожелал успешной реализации намеченных планов и инициатив.

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