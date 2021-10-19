Дети подожгли памятник воинам ВОВ в Приамурье

Школьники игрались с петардами
В Амурской области от огня пострадал памятник воинам Великой Отечественной войны.
Инцидент произошел в поселке городского типа Ерофей Павлович 17 октября. Полиции удалось выяснить, что в сквере, где установлен монумент, играли двое 11-летних детей – одна из петард угодила в венки, и начался пожар.
В результате возгорания пострадала облицовка памятника и мемориальная плита, передает ТАСС.
В отношении родителей несовершеннолетних и продавщицы, которая продала им петарды, составлены протоколы об административном правонарушении. Памятник восстановит региональное отделение "Единой России".
"Региональное и местное отделения "Единой России" сделают все, чтобы в самое ближайшее время восстановить памятник воинам-ерофейцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, и привести его в надлежащий вид", - сообщил "Амурской правде" депутат Вячеслав Логинов.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram