Дети подожгли памятник воинам ВОВ в Приамурье

Школьники игрались с петардами

В Амурской области от огня пострадал памятник воинам Великой Отечественной войны.

Инцидент произошел в поселке городского типа Ерофей Павлович 17 октября. Полиции удалось выяснить, что в сквере, где установлен монумент, играли двое 11-летних детей – одна из петард угодила в венки, и начался пожар.

В результате возгорания пострадала облицовка памятника и мемориальная плита, передает ТАСС.

В отношении родителей несовершеннолетних и продавщицы, которая продала им петарды, составлены протоколы об административном правонарушении. Памятник восстановит региональное отделение "Единой России".

"Региональное и местное отделения "Единой России" сделают все, чтобы в самое ближайшее время восстановить памятник воинам-ерофейцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, и привести его в надлежащий вид", - сообщил "Амурской правде" депутат Вячеслав Логинов.

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