Кабмин выделил еще более 34 млрд рублей на поддержку семей с детьми

Деньги получат воспитывающие детей в возрасте от трех до семи лет, а также многодетные семьи

Российское правительство выделит дополнительные средства на реализацию мер поддержки семей с детьми. Соответствующее постановление во вторник, 19 октября, подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

На поддержку семей, воспитывающих детей в возрасте от трех до семи лет, будет дополнительно выделено 28,3 млрд рублей. Средства направят на ежемесячные выплаты, размер которых зависит от среднедушевого дохода семьи и может составлять от 50 до 100% регионального прожиточного минимума ребенка.

В настоящее время такими выплатами обеспечено не менее 2,7 млн детей. В 2021 году на эту меру поддержки уже было направлено 276 млрд рублей из бюджета. Источником дополнительных средств станет резервный фонд правительства.

Кроме того, 5,9 млрд рублей выделят на поддержку семей, воспитывающих трех и более детей. Они также имеют право на специальные ежемесячные выплаты, пока ребенку не исполнилось три года. В федеральном бюджете на эти цели предусмотрено свыше 59 млрд рублей.

Такую помощь получают более 620 тысяч многодетных семей, благодаря дополнительным средствам из резервного фонда удастся обеспечить выплатами еще 48 тысяч детей, сообщается на официальном сайте российского правительства.

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков рассказал ранее о структуре бедности в стране. Он отметил, что 80% бедных составляют семьи, воспитывающие детей.

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