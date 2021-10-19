В регионах переполнены больницы из-за ухудшения ситуации с COVID-19

Чтобы сдержать распространение инфекции, в регионах объявляют новые ограничения

В России за сутки выявлено 33 740 новых случаев ковид. В Москве - 5 700, передает оперштаб. Чтобы сдержать распространение инфекции, в регионах объявляют новые ограничения. В одних - вводят систему QR-кодов, в других - обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. На Урале в больницах заняты почти все койки. Мест для пациентов практически не осталось и в Архангельской области.

Ковидные отделения в больницах Волгоградской области переполнены. В сутки госпитализируют около семисот человек. Врачи говорят, что коечные резервы заканчиваются. Большая часть тех, кто попадает в красную зону, не делали прививку. Уже только здесь жалеют, что так и не успели пройти вакцинацию.

Не хватает коек и в городе Данилов Ярославской области. В красной зоне работает практически весь персонал больницы.

"Семь смертельных случаев за неделю. Только за субботу за сутки у нас погибло четыре пациента. Двоих мы даже не успели завести в отделение, они умерли при поступлении", - рассказал главврач даниловской ЦРБ Кирилл Галочкин.

Болеют и пожилые, и молодые. Симптомы у всех одинаковые. Со статистикой не поспоришь. Врачи в очередной раз говорят - в больницы очень редко попадают вакцинированные.

"Среди умерших жителей ни один не был привит. Это первое. Второе - в реанимации пациенты, которые находятся, они также все не привиты", - заявил Галочкин.

Красная зона - серьезное испытание и для пациентов, и для врачей. На Камчатке военным врачам за борьбу с коронавирусом вручили государственные и ведомственные награды. Многие за свой опасный и тяжелый труд получили медали "За заслуги перед Отечеством II степени".

В борьбе с коронавирусом регионы продолжают вводить ограничения. QR-коды должны быть всегда под рукой у жителей Челябинской области. Кассиры в этом ледовом дворце теперь работают со специальной программой. Сканируют коды и сверяют данные с паспортом.

С введение QR-кодов опустели многие торговые центры. Практически нет посетителей в Уфе. Без документов охранники не пускают за покупками и развлечением.

С 1 ноября ограничения вводят и в Санкт-Петербурге. С этого дня QR-код нужно будет предъявлять при посещении мероприятий численностью более 40 человек. А с 15 ноября код потребуется в фитнес-центрах, театрах, в музеях и даже на церемонии торжественной регистрации брака.

Екатерина Гоголева, Илья Титов, "ТВ Центр".

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