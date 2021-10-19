Молниеносное наступление: кадры военных учений в Крыму

В них приняли участие 40 кораблей и катеров

Штурмовали побережье и обеспечили высадку десанта: в Крыму прошли масштабные военные учения. В них приняли участие 40 кораблей и катеров, а также истребители, бронетехника и несколько тысяч человек личного состава. Отрабатывали наступление, смену огневых позиций, перегруппировку сил.

Истребители над укрепрайоном имитирует заход на бомбометание. На горизонте 40 кораблей выстраиваются по диагонали вслед за флагманом - крейсером "Москва" - и в боевом строю "пеленга" начинают движение к берегу. По замыслу учений, флот и авиация должны огнем своих орудий подавить силы обороны и обеспечить высадку десанта.

Первыми к берегу подходят быстроходные лодки и катера. Штурмовые группы занимают плацдарм и разминируют участки для прохода техники.

Учения двусторонние. Свои задачи не только у морского десанта, но и у сил береговой обороны. Огонь открывают ракетные и артиллерийские подразделения: в воздухе – истребители-бомбардировщики, на побережье завязывается бой.

Открыв носовые ворота и опустив аппарель, большие десантные корабли врезаются в песчаный берег. На их борту – основные силы наступающих: морская пехота и бронетехника.

Большой десантный корабль "Цезарь Кунников" оборудован так называемой танковой палубой. Это позволяет ему перевозить как колесную, так и гусеничную технику. Конструкция корабля позволяет производить высадку как на необорудованном, так и на оборудованном побережье и даже на мелководье, как например на южной оконечности Керченского полуострова.

Восемь тысяч военнослужащих, 350 единиц вооружения и военной техники, авиация, силы Черноморского флота и Каспийской флотилии - войска Южного военного округа подняли по тревоге в конце прошлой недели. Подразделения из Краснодарского и Ставропольского краев совершили многокилометровые марши на крымский полигон "Опук". Это самая большая площадка на черноморском побережье, где во время учений могут отработать взаимодействие самые разные рода войск.

"Сложность представляется в данной местности только для десантных кораблей. Нужно оборудованное место высадки. Для лодок вообще трудностей никаких не имеется. Лодки подходят к берегу, либо не подходят – мы выпрыгиваем в море и наступаем как обычно", - говорит командир десантно-штурмового взвода Семен Пестряков.

Молниеносное наступление и мгновенная смена огневых позиций. Отрабатывают десятки задач, в том числе внезапную перегруппировку ракетных, артиллерийских и танковых подразделений. Такие учения называются "контрольная проверка", что-то вроде итогового экзамена за прошедший год, который показал высокую боеготовность войск на юго-западном стратегическом направлении.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин. "ТВ Центр", Республика Крым.

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