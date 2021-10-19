Пять миллионов человек приняли участие в переписи на "Госуслугах"

Всероссийская перепись населения продлится до 14 ноября

Уже пять миллионов человек приняли участие во Всероссийской переписи населения через портал Госуслуг. Такие данные сообщили в Министерстве цифрового развития. В этом году гражданам впервые предложили заполнить электронную анкету самим.

Это не займет много времени. Необходимо ответить на общие вопросы о месте жительства, работе, образовании. Указать данные можно как о себе, так и о членах своей семьи. Никаких документов предоставлять не надо.

Для переписи открыты также стационарные участки в МФЦ. При этом сохранился и традиционный формат - специальные сотрудники обходят квартиры и дома.

Всероссийская перепись населения продлится до 14 ноября, и до 20 декабря в отдаленных населенных пунктах. Это первая цифровая перепись в нашей стране, все данные будут собирать и обрабатывать в электронном виде.

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