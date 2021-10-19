ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пять миллионов человек приняли участие в переписи на "Госуслугах"

11:50
  • вторник
  • 19 октября 2021

Всероссийская перепись населения продлится до 14 ноября

Уже пять миллионов человек приняли участие во Всероссийской переписи населения через портал Госуслуг. Такие данные сообщили в Министерстве цифрового развития. В этом году гражданам впервые предложили заполнить электронную анкету самим.

Это не займет много времени. Необходимо ответить на общие вопросы о месте жительства, работе, образовании. Указать данные можно как о себе, так и о членах своей семьи. Никаких документов предоставлять не надо.

Для переписи открыты также стационарные участки в МФЦ. При этом сохранился и традиционный формат - специальные сотрудники обходят квартиры и дома.

Всероссийская перепись населения продлится до 14 ноября, и до 20 декабря в отдаленных населенных пунктах. Это первая цифровая перепись в нашей стране, все данные будут собирать и обрабатывать в электронном виде.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Перепись населения
Перепись населения
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.