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В Москве стартовал патриотический медиафестиваль "Родина в сердце"

12:06
  • вторник
  • 19 октября 2021

Все мероприятия фестиваля будут транслировать в интернете

Патриотический медиафестиваль "Родина в сердце" стартовал в Москве. Торжественное открытие прошло в Доме кинематографистов.

Запланированы творческие встречи с известными журналистами, продюсерами и режиссерами. Пройдут и мастер-классы по созданию телепрограмм и репортажей, а также ведению блогов в соцсетях.

Кроме того, на фестивале выберут победителей конкурса сразу в нескольких номинациях, в том числе "Документальный фильм" и "Информационный проект". Все мероприятия фестиваля будут транслировать в интернете.

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Медиафестиваль "Родина в сердце"
Медиафестиваль "Родина в сердце"
Медиафестиваль "Родина в сердце"
Медиафестиваль "Родина в сердце"
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