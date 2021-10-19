В Москве стартовал патриотический медиафестиваль "Родина в сердце"

Все мероприятия фестиваля будут транслировать в интернете
Патриотический медиафестиваль "Родина в сердце" стартовал в Москве. Торжественное открытие прошло в Доме кинематографистов.
Запланированы творческие встречи с известными журналистами, продюсерами и режиссерами. Пройдут и мастер-классы по созданию телепрограмм и репортажей, а также ведению блогов в соцсетях.
Кроме того, на фестивале выберут победителей конкурса сразу в нескольких номинациях, в том числе "Документальный фильм" и "Информационный проект". Все мероприятия фестиваля будут транслировать в интернете.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram