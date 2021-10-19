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"Мисс Украина" ответила на критику из-за общения на русском языке

11:09
  • вторник
  • 19 октября 2021

Девушка выросла в русскоговорящей семье

Победительница украинского конкурса "Мисс Вселенная" Анна Неплях ответила на критику, которая обрушилась на нее после общения на русском языке.

Неплях родом из Днепра. 15 октября завоевала титул "Мисс Украина Вселенная -2021". После победы на нее обрушилась критика за то, что в своем блоге модель использует русский язык.

Девушка сообщила, что выросла в русскоязычной семье и попросила уважать ее выбор. Неплях опубликовала видео в Instagram, в котором обратилась к подписчикам на украинском языке.

"Хочу подчеркнуть, что я как человек, который вырос в русскоязычной семье в городе, где 90% разговаривают на русском языке, заслуживаю уважения и того, чтобы самовыражаться на том языке, на котором мне удобно. Спасибо за понимание", - заявила девушка.

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