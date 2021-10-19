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Роспотребнадзор оценил ход вакцинации от гриппа

10:51
  • вторник
  • 19 октября 2021

Прививку сделали более 29,6 млн россиян

Вакцинацию от гриппа по состоянию на 15 октября прошли более 29,6 млн россиян, что составляет 20,3 % от численности населения страны. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.
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В ведомстве напомнили, что в Российской Федерации продолжается прививочная кампания против гриппа. Вакцинация проводится во всех регионах страны.

При этом на 41-й неделе 2021 года (с 11 по 17 октября) на территории России отмечается умеренный уровень заболеваемости ОРВИ, обусловленный преимущественно респираторными вирусами не гриппозной этиологии: вирусами парагриппа, аденовирусами, РС-вирусами, риновирусами и другими.

Превышение недельных порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослого населения, а также у детей в возрасте от 7 до 14 лет. По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 62 субъектах Российской Федерации, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

Заведующий лабораторией вакцинопрофилактики ФГБУ НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова Михаил Костинов ранее рассказал, в какой последовательности следует проходить вакцинацию от коронавируса и от гриппа.

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