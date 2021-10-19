ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Крыму ввели обязательную вакцинацию для ряда сфер

10:56
  • вторник
  • 19 октября 2021

Постановление подписал врио главного санитарного врача региона

Врио главного государственного санитарного врача по Республике Крым Дмитрий Крутиков постановил ввести в регионе обязательную вакцинацию от коронавируса для работников ряда отраслей.

"Постановляю обеспечить проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции по эпидемическим показаниям следующим категориям (группам) граждан, подлежащих обязательной вакцинации", - сказано в тексте.

Под обязательную вакцинацию подпадают, в частности, работники сфер здравоохранения, образования, торговли, общественного питания, соцзащиты. Также меры касаются тех, кто работает в гостиницах, транспорте, фитнес-центрах, культурных учреждениях.

Кроме того, вакцинацию обязаны пройти госслужащие.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Пункт вакцинации от коронавируса
Пункт вакцинации от коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.