В Крыму ввели обязательную вакцинацию для ряда сфер

Постановление подписал врио главного санитарного врача региона

Врио главного государственного санитарного врача по Республике Крым Дмитрий Крутиков постановил ввести в регионе обязательную вакцинацию от коронавируса для работников ряда отраслей.

"Постановляю обеспечить проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции по эпидемическим показаниям следующим категориям (группам) граждан, подлежащих обязательной вакцинации", - сказано в тексте.

Под обязательную вакцинацию подпадают, в частности, работники сфер здравоохранения, образования, торговли, общественного питания, соцзащиты. Также меры касаются тех, кто работает в гостиницах, транспорте, фитнес-центрах, культурных учреждениях.

Кроме того, вакцинацию обязаны пройти госслужащие.

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