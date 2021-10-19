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Пашинян заявил о ключевом месте России в экономике Армении

11:09
  • вторник
  • 19 октября 2021

Москва - ключевой партнер для Еревана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил приветствие по случаю открытия пленарного заседания Восьмого армяно-российского межрегионального форума.
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"Российская Федерация не только играет важнейшую роль в поддержании мира и стабильности в нашем регионе, но и занимает ключевое место в экономике нашей страны", - отметил глава армянского правительства (цитата по ТАСС).

Он добавил, что Россия - основный торговый партнер Армении. По словам Пашиняна, двусторонняя торговля государств в 2019 году превысила порог в два миллиарда долларов.

По словам премьера, важно и далее сближать и взаимно интегрировать экономики России и Армении.

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