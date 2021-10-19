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В Кремле подчеркнули заинтересованность в стабильности и защищенности Рунета

11:15
  • вторник
  • 19 октября 2021

Обеспечение национальной безопасности в информационном пространстве является общей целью

Государство не меньше бизнеса заинтересовано в стабильной и защищенной работе российских сетей связи и национального сегмента интернета. Об этом говорится в приветствии первого заместителя руководителя Администрации президента России Сергея Кириенко к уучастникам форума "Спектр-2021".
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Представитель Кремля отметил, что в рамках форума участники телекоммуникационной отрасли обсуждают регулирование в сфере инфокоммуникационных технологий напрямую с представителями регулятора и государства.

Власти заинтересованы "в том, чтобы работа российских сетей связи и национального сегмента интернета была стабильной, надежно защищенной от возможного негативного воздействия". Поскольку обеспечение национальной безопасности в информационном пространстве является общей целью, необходимо выработать и постоянно согласовывать подходы к ее достижению, подчеркнул Кириенко.

При этом все стремятся к модели, "когда не государство навязывает бизнесу правила, а сами представители индустрии", отметил замглавы Администрации президента. Он выразил надежду, что форум может стать настоящей площадкой доверия, а достигнутые в ходе дискуссии договоренности лягут в основу дальнейшего развития отрасли и повышения ее безопасности, сообщает ТАСС.

В июле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что в стране велись учения по работе Рунета при отключении от глобальной Сети. Как подчеркнул кремлевский спикер, эти учения "актуальны".

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