После убийства ребенка в Вологде возбуждено дело

Подозреваемая задержана
Как сообщили во вторник в пресс-службе Следственного комитета, после убийства девятилетней девочки в Вологде возбуждено уголовное дело.
"Следователями возбуждено также уголовное дело по факту халатных действий должностных лиц органов системы профилактики, которые, по мнению следствия, не выявили опасное положение малолетней в семье", - приводит сообщение СК ТАСС.
Также уголовное дело возбуждено в отношении матери ребенка.
16 октября девятилетняя девочка ушла из дома и пропала. Подозреваемая 40-летняя женщина встретила ребенка на улице, привела в свою квартиру и убила. Нападавшую позднее нашли в Карелии.
Председатель СК Александр Бастрыкин отметил, что подозреваемую удалось задержать в кратчайшие сроки.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram