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После убийства ребенка в Вологде возбуждено дело

11:25
  • вторник
  • 19 октября 2021

Подозреваемая задержана

Как сообщили во вторник в пресс-службе Следственного комитета, после убийства девятилетней девочки в Вологде возбуждено уголовное дело.
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"Следователями возбуждено также уголовное дело по факту халатных действий должностных лиц органов системы профилактики, которые, по мнению следствия, не выявили опасное положение малолетней в семье", - приводит сообщение СК ТАСС.

Также уголовное дело возбуждено в отношении матери ребенка.

16 октября девятилетняя девочка ушла из дома и пропала. Подозреваемая 40-летняя женщина встретила ребенка на улице, привела в свою квартиру и убила. Нападавшую позднее нашли в Карелии.

Председатель СК Александр Бастрыкин отметил, что подозреваемую удалось задержать в кратчайшие сроки.

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