Коронавирусом в России заболели 33740 человек за сутки

Вылечились 23426 заболевших

В России за минувшие сутки зарегистрировано 33740 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.

Скончались за сутки 1015 человек, выздоровели 23426 заболевших.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве - 5700. В Санкт-Петербурге за сутки заболели 3220 человек, в Подмосковье - 2955.

За весь период пандемии в стране выявлено 8060752 случая инфекции. Умерли 225325 пациентов. Выздоровел 7040481 человек.

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