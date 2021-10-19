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Выделенные полосы для общественного транспорта появятся в Подмосковье

11:38
  • вторник
  • 19 октября 2021

Ресурсы на реализацию проекта будут предусмотрены

Пилотный проект по созданию выделенных полос для общественного транспорта запустят в Московской области. Об этом во вторник, 19 октября, рассказал глава региона Андрей Воробьев.
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Губернатор Подмосковья провел оперативное совещание с министрами региона и главами городских округов. Он отметил, что в рамках проекта выделенные полосы не будут обустраивать "сразу везде необдуманно", а именно там, где это сделает общественный транспорт более комфортным.

Ресурсы на реализацию пилотного проекта будут предусмотрены, цитирует Воробьева АГН "Москва".

В сентябре мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, согласно которому столичные власти ежегодно будут выделять 1 млрд рублей на ремонт подъездных дорог к садоводческим и огородническим товариществам в Подмосковье.

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