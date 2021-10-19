Известный режиссер стала жертвой мошенников

Начата проверка

Известный режиссер-мультипликатор Татьяна Митителло пострадала от действий телефонных мошенников.

Женщина рассказала, что накануне ей позвонил якобы сотрудник полиции, который затем переключил ее на "работника Сбербанка". Тот сообщил, что "злоумышленники хотят оформить кредит от имени Митителло" и убедил режиссера перевести 86 тысяч рублей на фиктивный счет, чтобы "сберечь деньги".

По факту мошеннических действий начата доследственная проверка, передает ТАСС.

Татьяна Митителло участвовала в создании таких мультфильмов, как "Игра", "Переменка №3", "Рыжая ворона", "Яблочный пирог" и другие.

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