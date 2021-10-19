Роскомнадзор сообщил, когда снимет ограничения с Twitter

У соцсети снижена скорость в России

Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил, что снятие ведомством ограничений по скорости с соцсети Twitter зависит от удаления площадкой запрещенного в России контента.

"Пока мы на том же показателе остались. Мы ждем того, что Twitter все-таки до конца исполнит требования российского закона. Тогда мы примем соответствующее решение", - сказал Субботин (цитата по ТАСС).

Ранее стало известно, что Федеральная служба судебных приставов начала процедуру принудительного взыскания с Twitter штрафов на сумму свыше 8,9 миллиона рублей.

До этого Мировой судебный участок Таганского района Москвы признал компанию виновной в отказе удалить противоправную информацию.

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