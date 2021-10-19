Барщевский дал правовую оценку экспресс-тестированию на ковид в школах Москвы

Экспресс-тестирование не противоречит Конституции, подчеркнул юрист

Экспресс-тестирование на коронавирус, введенное в ряде столичных школ, не противоречит Конституции Российской Федерации. Об этом во вторник, 19 октября, рассказал полномочный представитель правительства России в высших судебных инстанциях, юрист Михаил Барщевский.

Эксперт отметил, что совместный приказ департамента образования и департамента здравоохранения Москвы о тестировании учеников и воспитанников школ и детских садов базируется на четкой правовой основе. Барщевский подчеркнул, что экспресс-тестирование — это не медицинская помощь и не врачебные услуги, это ранняя диагностика опасной для окружающих болезни. Она как раз направлена на охрану и обеспечение соблюдения конституционного права каждого гражданина (педагогов, других учеников и членов их семей) на защиту их здоровья.

Юрист напомнил о законах "О защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и постановлении правительства РФ "Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих". Приказ об экспресс-тестировании опирается на все эти акты.

Барщевский отметил в интервью порталу mk.ru, что пандемия коронавируса продолжается. Власти пытаются максимально снизить риски заболевания и распространения инфекции. Так что экспресс-тестирование учащихся и воспитанников не противоречит Конституции Российской Федерации. Наоборот, посещение школы необследованными учениками ставит под угрозу здоровье других учеников и учителей, нарушает гарантированное ст. 41 Конституции Российской Федерации право каждого на охрану здоровья, а также требования закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии". В нем говорится, что граждане обязаны заботиться о здоровье, гигиеническом воспитании и об обучении своих детей и не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на охрану здоровья и благоприятную среду обитания.

Ранее сообщалось, что бесплатное тестирование на COVID-19 стартовало в 10 московских школах с 14 октября. Ученики могут сдавать тесты раз в две недели.

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