Названа причина экстренной посадки Ми-8 на Таймыре

Люди не пострадали

Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку на Таймыре из-за технической неисправности.

В машине сработала сигнализация "пожар в двигателе", сообщает Восточное межрегиональное следственного управление СК на транспорте.

Вертолет Ми-8 совершил внеплановую посадку в Красноярском крае 19 октября в 13:30 по местному времени. Воздушное судно приземлилось благополучно. На борту находились 11 человек - 3 члена экипажа и 8 пассажиров, никто не пострадал.

Красноярским следственным отделом на транспорте проводится доследственная проверка.

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