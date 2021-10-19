ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названа причина экстренной посадки Ми-8 на Таймыре

12:06
  • вторник
  • 19 октября 2021

Люди не пострадали

Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку на Таймыре из-за технической неисправности.

В машине сработала сигнализация "пожар в двигателе", сообщает Восточное межрегиональное следственного управление СК на транспорте.

Вертолет Ми-8 совершил внеплановую посадку в Красноярском крае 19 октября в 13:30 по местному времени. Воздушное судно приземлилось благополучно. На борту находились 11 человек - 3 члена экипажа и 8 пассажиров, никто не пострадал.

Красноярским следственным отделом на транспорте проводится доследственная проверка.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Вертолет Ми-8
Вертолет Ми-8
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.