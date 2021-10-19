Более половины родителей не состоят в родительских чатах

Обсуждают там в основном организационные вопросы и ЕГЭ

В родительских чатах не состоят 65% жителей России, у которых есть дети, выяснил Всероссийский центр изучения общественного мнения.

В основном положительные эмоции чтение таких чатов вызывает у 21% респондентов, только отрицательные - у 11%.

Обсуждают россияне в этих переписках в основном денежные и организационные вопросы (25%), занятия и ЕГЭ (22%), поездки (18%), домашние задания (15%). Более половины родителей (54%) обратили внимание на то, что время от времени в чатах возникают спорные ситуации.

Чаще всего для чатов используются мессенджеры WhatsApp, Viber и "ВКонтакте".

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