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Правительство направит почти 4 млрд рублей на выплаты блокадникам

12:13
  • вторник
  • 19 октября 2021

Такую поддержку получат более 75 тысяч человек

Российские власти направят почти 3,9 млрд рублей будет выделено на поддержку ветеранов, награжденных медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда". Соответствующее распоряжение во вторник, 19 октября, подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Кабмин выделил еще более 34 млрд рублей на поддержку семей с детьми

Выделяемые средства пойдут на финансирование единовременной выплаты в размере 50 тысяч рублей. Она предназначена как для блокадников, живущих в России, так и для тех, кто проживает в Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье, Латвии, Литве и Эстонии.

Всего такую поддержку получат более 75 тысяч человек. Мишустин попросил Минтруд провести выплаты как можно скорее, чтобы к годовщине запуска ледовой Дороги жизни в ноябре люди уже получили эти средства, сообщается на официальном сайте российского правительства.

В сентябре президент России Владимир Путин напомнил о подвиге блокадников и предложил выплатить им единовременно по 50 тысяч рублей. Эти деньги, подчеркнул президент, должны быть перечислены своевременно, без волокиты и лишних бумаг.

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