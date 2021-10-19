ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Албании завели дело об убийстве после гибели россиян в отеле

12:35
  • вторник
  • 19 октября 2021

Следователи еще не пришли к определенному заключению

Генпрокуратура Албании возбудила уголовное дело по факту смерти четырех россиян в сауне отеля "Глория".
Появились подробности гибели 4 россиян в Албании

Об этом РИА Новости сообщили в российском посольстве. Местные СМИ пишут, что уголовное дело возбудили по статье "Убийство", при этом следователи еще не пришли к определенному заключению.

В настоящее время полицейские допрашивают сотрудников гостиницы. Сотрудники ГП ожидают результаты токсикологической экспертизы.

15 октября в сауне пятизвездочного отеля Глория" обнаружили тела четырех россиян. Погибшим было от 31 года до 60 лет. По предварительным данным, это супруги, их дочь и ее жених.

Россия рассчитывает на тщательное расследование дела, сообщили в диппредставительстве. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин держит ситуацию на личном контроле.

Родственники погибших извещены о трагедии, предстоит репатриация тел на родину.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Полиция Албании
Полиция Албании
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.