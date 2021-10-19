В Албании завели дело об убийстве после гибели россиян в отеле

Следователи еще не пришли к определенному заключению

Генпрокуратура Албании возбудила уголовное дело по факту смерти четырех россиян в сауне отеля "Глория".

Об этом РИА Новости сообщили в российском посольстве. Местные СМИ пишут, что уголовное дело возбудили по статье "Убийство", при этом следователи еще не пришли к определенному заключению.

В настоящее время полицейские допрашивают сотрудников гостиницы. Сотрудники ГП ожидают результаты токсикологической экспертизы.

15 октября в сауне пятизвездочного отеля Глория" обнаружили тела четырех россиян. Погибшим было от 31 года до 60 лет. По предварительным данным, это супруги, их дочь и ее жених.

Россия рассчитывает на тщательное расследование дела, сообщили в диппредставительстве. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин держит ситуацию на личном контроле.

Родственники погибших извещены о трагедии, предстоит репатриация тел на родину.

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