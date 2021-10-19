Власти Белгородской области обязали ряд граждан привиться от COVID-19

Первую прививку нужно сделать до 15 ноября

В Белгородской области вводится обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции для ряда категорий граждан. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача региона Елены Оглезневой.

В обязательном порядке вакцинации подлежат лица в возрасте 60 лет и старше. Сделать прививки также предписано работникам сферы услуг, за исключением работников медицинских и образовательных организаций. Также обязательная вакцинация будет проведена сотрудникам организаций транспорта и энергетики, МФЦ, правоохранительных органов, вахтовикам, волонтерам, работникам пунктов пропуска через государственную границу.

Указанные лица должны до 15 ноября 2021 года пройти вакцинацию первым компонентом, до 15 декабря — вторым компонентом вакцины, сообщает РИА Новости.

Также 19 октября ввели обязательную вакцинацию ряда категорий граждан в Крыму.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram