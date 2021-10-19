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Путин обсудил предстоящий саммит G20 с итальянским премьером

12:33
  • вторник
  • 19 октября 2021

Встреча состоится в Риме

Во вторник состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Италии Марио Драги, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу итальянского Совета министров.
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"Сегодня утром у премьер-министра Марио Драги состоялся телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Центральными темами переговоров стали последние развития афганского кризиса, подготовка к предстоящему саммиту G20 и двусторонние отношения", - сказано в сообщении.

В сентябре Путин и Драги также говорили по телефону. Лидеры обсудили ситуацию в Афганистане и борьбу с пандемией.

"Подчеркнута важность налаживания межафганского диалога при учёте интересов всех групп населения", - рассказали тогда в Кремле.

Предстоящая шестнадцатая встреча Группы двадцати запланирована на 30-31 октября 2021 года в Риме.

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