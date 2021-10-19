Российская интернет-аудитория достигла 124 млн человек

Услуги доступа в интернет в стране предоставляют более 3 тысяч операторов связи

Количество интернет-пользователей в России в 2021 году выросло до 124 млн человек. Об этом во вторник, 19 октября, на форуме "Спектр" рассказал глава Роскомнадзора Андрей Липов.

Как уточнил Липов со ссылкой на данные международного исследования Global Digital, это составляет 85% населения России. Услуги доступа в интернет в стране предоставляют более 3 тысяч операторов связи. Всего в отрасли работает более 6,5 тысячи операторов.

Глава Роскомнадзора подчеркнул, что кибератаки в мире требуют все больше технологичности и проактивности для защиты людей. Государство должно оградить граждан от опасного контента, бесконтрольного распространения персональных данных, мошенничества, посягательства на детей и подростков.

В связи с этим на Роскомнадзор возложена большая ответственность по предотвращению информационных угроз совместно с другими ведомствами. При этом регулятор рассчитывает на такое же ответственное отношение к новым вызовам и со стороны бизнеса.

Липов высоко оценил работу отрасли в 2020 году, когда нагрузки на сети фиксированного доступа к интернету выросли лавинообразно: за считанные дни трафик увеличился на 35%. Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, представители отрасли продемонстрировали высокую готовность и обеспечили страну связью, цитирует главу Роскомнадзора ТАСС.

Ранее в ходе опроса ВЦИОМ выяснилось, что не пользуются интернетом 16% россиян. Остальные 84% рассказали, что используют возможности всемирной паутины. 74% делают это каждый день, 35% проводят в интернете более четырех часов ежедневно.

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