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Российская интернет-аудитория достигла 124 млн человек

12:55
  • вторник
  • 19 октября 2021

Услуги доступа в интернет в стране предоставляют более 3 тысяч операторов связи

Количество интернет-пользователей в России в 2021 году выросло до 124 млн человек. Об этом во вторник, 19 октября, на форуме "Спектр" рассказал глава Роскомнадзора Андрей Липов.
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Как уточнил Липов со ссылкой на данные международного исследования Global Digital, это составляет 85% населения России. Услуги доступа в интернет в стране предоставляют более 3 тысяч операторов связи. Всего в отрасли работает более 6,5 тысячи операторов.

Глава Роскомнадзора подчеркнул, что кибератаки в мире требуют все больше технологичности и проактивности для защиты людей. Государство должно оградить граждан от опасного контента, бесконтрольного распространения персональных данных, мошенничества, посягательства на детей и подростков.

В связи с этим на Роскомнадзор возложена большая ответственность по предотвращению информационных угроз совместно с другими ведомствами. При этом регулятор рассчитывает на такое же ответственное отношение к новым вызовам и со стороны бизнеса.

Липов высоко оценил работу отрасли в 2020 году, когда нагрузки на сети фиксированного доступа к интернету выросли лавинообразно: за считанные дни трафик увеличился на 35%. Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, представители отрасли продемонстрировали высокую готовность и обеспечили страну связью, цитирует главу Роскомнадзора ТАСС.

Ранее в ходе опроса ВЦИОМ выяснилось, что не пользуются интернетом 16% россиян. Остальные 84% рассказали, что используют возможности всемирной паутины. 74% делают это каждый день, 35% проводят в интернете более четырех часов ежедневно.

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