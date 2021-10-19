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Несколько пострадавших отказались писать заявления о пытках

12:59
  • вторник
  • 19 октября 2021

Администрация колонии "оказывает давление"

Несколько пострадавших от пыток в саратовской тюремной больнице отказались писать заявление в Следственный комитет из-за оказываемого давления со стороны администрации колонии.
Совфед взял на контроль расследование пыток заключенных

Как сообщил адвокат заключенных Снежана Мунтян, изначально было 14 пострадавших. Восемь из них отозвали заявления. Шесть пострадавших, которые сейчас находятся на свободе, намерены идти до конца.

"Это люди уже освободились из мест лишения свободы, поэтому считают, что им ничего не угрожает, и готовы продолжать бороться. Остальные этот вопрос тормознули, поскольку переживают за свою жизнь и здоровье", - сообщила Мунтян "Интерфаксу".

5 октября в пресс-центре ФСИН сообщили, что ведомство проверяет информацию о пытках заключенных в туберкулезной больнице в Саратовской области. Поводом для начала проверки стало появление в интернете видеозаписи с противоправными действиями в отношении неустановленного мужчины. Автор публикации утверждает, что данная видеозапись была сделана в ФКУ ОТБ-1 УФСИН России по Саратовской области.

После этого было возбуждено несколько уголовных дел, ряд должностных лиц уволили по отрицательным мотивам. Расследование ситуации находится на контроле председателя СКР Александра Барыкина и Совета Федерации.

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