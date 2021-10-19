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Румынка Халеп начала с победы выступление на "Кубке Кремля"

20:52
  • вторник
  • 19 октября 2021

Теннисистка не пустила россиянку Анастасию Потапову во второй круг турнира

Румынка Симона Халеп обыграла россиянку Анастасию Потапову в первом круге международного теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля", передает "ТВ Центр".

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Счет матча, который прошел во вторник во Дворце спорта Ирины Винер-Усмановой в Москве, – 6:1, 6:4.

"Это был сложный матч, с Анастасией всегда тяжело играть, на Australian Open у нас был упорный поединок, она очень сильная, отвечала на все мои удары, мне было непросто. Но сегодня я сохранила уверенность до последнего мяча, и ещё мне очень помогла подача. Да, я выиграла здесь титул восемь лет назад. Но сейчас мне сложно думать о титуле, ведь я мало играла в этом году, у меня была травма. Я просто рада выступать перед московской публикой и надеюсь пройти здесь по сетке далеко, - сказала Халеп в интервью после матча.

Спортсменки уже встречались на корте в начале этого года в Мельбурне. Тогда Халеп также одержала победу над Потаповой в двух сетах.

Соперница Симоны Халеп, с которой она встретится во втором круге турнира, пока не определена. Ей станет победительница встречи россиянок Вероники Кудерметовой и Оксаны Селехметьевой.​​​​​ Матч проходит прямо сейчас на центральном корте. Трансляция доступна на сайте "Кубка Кремля".

Антон Пичугин. "ТВ Центр".

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