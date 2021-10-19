В Люксембурге назвали условие "гибели" Евросоюза

Ранее Европейский суд юстиции ввел ограничения против Верховного суда Польши

Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн заявил в разговоре с журналистами во вторник, что Евросоюз "не сможет переварить" конец верховенства закона.

"Евросоюз погибнет от такого развития событий. Европа была построена на основе демократии, свободы, уважения и верховенства закона", - сказал дипломат (цитата по ТАСС).

Ранее Конституционный суд Польши подтвердил несоответствие конституции республики нормы о приоритете европейского права. После этого со стороны Брюсселя последовала волна критики. В частности, Варшаву призвали лишить средств из европейских фондов.

Прежде Европейский суд юстиции ввел ограничения на деятельность дисциплинарной палаты Верховного суда Польши.

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