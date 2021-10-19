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"Такая вспышка": Пересильд поделилась впечатлениями от полета на МКС

13:18
  • вторник
  • 19 октября 2021

Звезда посетовала, что провела на станции мало времени

Впечатления от полета на Международную космическую станцию сопоставимы со вспышкой "и внутри, и снаружи". Об этом во вторник, 19 октября, рассказала актриса Юлия Пересильд, побывавшая на МКС.
"Заглядываем в иллюминаторы": Шипенко поделился впечатлениями от съемки на МКС

В ходе пресс-конференции, посвященной возвращению экипажа, звезда посетовала, что на станции было мало времени: с одной стороны, это длилось целую вечность, а с другой — ты прилетел и уже обратно. В последний день пребывания на МКС Пересильд и режиссер Клим Шипенко, по ее словам, "поняли, что не насмотрелись в иллюминатор".

Свое самочувствие по возвращении на Землю актриса охарактеризовала как терпимое, хотя призналась, что "немножко заново начинаешь учиться ходить", сообщает АГН "Москва".

Утром 17 октября спускаемый аппарат корабля "Союз-МС18" с киноэкипажем на борту приземлился в Казахстане. Посадка прошла в штатном режиме. С МКС на Землю вернулись актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Олег Новицкий.

Пересильд и Шипенко проводили на МКС съемки фильма "Вызов" — первой "космической" художественной ленты. Картина рассказывает о враче, которая отправляется на орбиту для спасения космонавта.

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