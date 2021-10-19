В Кремле высказались о "вакцинофобии"

С марками прививок она не связана

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами во вторник ответил на предположение о том, что допуск зарубежных вакцин от COVID-19 на российский рынок способствовал бы повышению уровня вакцинации.

"Эта вакцинофобия, которая есть у некоторых граждан, не связана с марками прививок абсолютно", - сказал кремлевский спикер (цитата по ТАСС).

Песков при этом добавил, что признание западных препаратов для профилактики коронавируса возможно только на обоюдной основе.

"Такие действия возможны только в общем, в обоюдном формате", - подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее стало известно, что вакцинацию от коронавирусной инфекции в Москве прошли уже пять миллионов человек. Прежде мэр столицы Сергей Собянин объявил о запуске розыгрыша квартир среди привившихся.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram