ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Кремле высказались о "вакцинофобии"

13:16
  • вторник
  • 19 октября 2021

С марками прививок она не связана

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами во вторник ответил на предположение о том, что допуск зарубежных вакцин от COVID-19 на российский рынок способствовал бы повышению уровня вакцинации.
В Кремле объяснили, от чего зависит ревакцинация Путина

"Эта вакцинофобия, которая есть у некоторых граждан, не связана с марками прививок абсолютно", - сказал кремлевский спикер (цитата по ТАСС).

Песков при этом добавил, что признание западных препаратов для профилактики коронавируса возможно только на обоюдной основе.

"Такие действия возможны только в общем, в обоюдном формате", - подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее стало известно, что вакцинацию от коронавирусной инфекции в Москве прошли уже пять миллионов человек. Прежде мэр столицы Сергей Собянин объявил о запуске розыгрыша квартир среди привившихся.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Вакцинация
Вакцинация
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.