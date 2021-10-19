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Песков ответил на слова Эрдогана о "горстке" победителей во Второй мировой

13:41
  • вторник
  • 19 октября 2021

Порядок в мире зависит от консенсуса пяти стран

Россия сохраняет верность уставу ООН и является приверженным членом организации.
Эрдоган высказался о "судьбе человечества"

Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Российский лидер Владимир Пути неоднократно выступал с инициативой о том, чтобы пять постоянных членов ООН собралась и обсудила все вопросы миропорядка.

"Это вопрос, который зависит от консенсуса участников пятерки", - отметил спикер Кремля.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что судьба человечества не может зависеть "горстке стран-победителей" во Второй мировой войне. Необходимо прислушиваться к требованиям перемен, а не пытаться сохранить сложившийся после войны статус-кво, подчеркнул турецкий лидер.

"Мир больше пяти", - уточнил Эрдоган, имея в виду пять постоянных членов Совбеза ООН (Россия, Китай, США, Великобритания и Франция).

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