ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лавров: в НАТО похоронили идею консультаций с Россией

14:42
  • вторник
  • 19 октября 2021

Москва была готова к переговорам

Россия исходит из того, что Североатлантический альянс первым предпримет шаги для сближения с Москвой. Об этом сегодня заявил Сергей Лавров на полях международного дискуссионного клуба "Валдай". Он добавил, что наша страна никогда не выступала инициатором ухудшения отношений.

Решение приостановить работу своего представительства при НАТО - ответная мера на агрессивные действия партнёров. Число сотрудников российской миссии при Альянсе сокращали трижды. Информационных обменов со штаб-квартирой НАТО давно уже нет. Кроме того, исключены все контакты между военными.

"Сами натовцы просто похоронили главное правило, которое лежало в основе совета Россия-НАТО, - необходимость срочно консультироваться в кризисных ситуациях. Я только что вам сказал, как мы были готовы к переговорам, и как НАТО нас просто игнорирует уже не один год. В таких высказываниях, оценках западных представителей звучит понимание проигрышности своей позиции и желание свалить на кого-то вину, недостаток дипломатической культуры", - указала Лавров.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
НАТО
НАТО
Солдаты НАТО
Солдаты НАТО
Сергей Лавров
Сергей Лавров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.