Лавров: в НАТО похоронили идею консультаций с Россией

Москва была готова к переговорам

Россия исходит из того, что Североатлантический альянс первым предпримет шаги для сближения с Москвой. Об этом сегодня заявил Сергей Лавров на полях международного дискуссионного клуба "Валдай". Он добавил, что наша страна никогда не выступала инициатором ухудшения отношений.

Решение приостановить работу своего представительства при НАТО - ответная мера на агрессивные действия партнёров. Число сотрудников российской миссии при Альянсе сокращали трижды. Информационных обменов со штаб-квартирой НАТО давно уже нет. Кроме того, исключены все контакты между военными.

"Сами натовцы просто похоронили главное правило, которое лежало в основе совета Россия-НАТО, - необходимость срочно консультироваться в кризисных ситуациях. Я только что вам сказал, как мы были готовы к переговорам, и как НАТО нас просто игнорирует уже не один год. В таких высказываниях, оценках западных представителей звучит понимание проигрышности своей позиции и желание свалить на кого-то вину, недостаток дипломатической культуры", - указала Лавров.

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