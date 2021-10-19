День работы такой утки стоит до 5 тысяч рублей

В Подмосковье прошел чемпионат среди подсадных уток. Это не простая порода, уже много веков ее используют в охоте на селезней. Внешне пернатая похожа на обыкновенную дикую крякву, но отличается сильным и соблазняющим голосом.

Раннее утро. Пруд в подмосковном селе Орудьево. Заводчики утиного питомника из Дубны готовятся выпустить своих подопечных на воду. Василисе и Глаше предстоит показать себя во всей красе. Они соревнуются в конкурсе на звание лучшей подсадной утки.

Таких птиц используют в традиционной русской охоте на селезней со стародавних времён. В 50-х годах прошлого века учёные даже вывели специальную породу - русскую подсадную утку. Она не очень плодовитая, зато не пугливая, выносливая и, самое важное, похожа на дикую крякву. Привязанную к колышку домашнюю птицу высаживают на воду, а охотник прячется в укрытие и выжидает, когда к ней прилетит вольный ухажёр.

"Это, наверное, одна из небольшого кол-ва охот, которая не вредит поголовью. Потому что в весеннем брачном возбуждении селезень находится в таком яром, так сказать, возбуждении, что может сгонять утку с уже насиженной кладки. В результате чего кладка погибает. И когда охотники изымают часть поголовья селезней, это увеличивает кол-во кладок и кол-во выведения птенцов", - объясняет председатель Межрегиональной общественной организации "Клуб любителей русской подсадной утки" Сергей Осокин.

В этом состязании участвуют 17 птиц. Привезли их из 8 питомников: из столицы, Московской и Тульской областей. В Орудьеве такое диковинное мероприятие впервые. Готовились к нему с особым усердием: есть чем похвастаться.

"Обратили внимание на наш водоём, решили проводить на нём субботники и в конце года выиграли тендер по Московской области на благоустройство водоёма. Появилась такая мысль: было предложение по проведению состязания по подсадным уткам, сразу же согласились", - рассказывает организатор состязания Андрей Цвигун.

Соревнование проходит так: с противоположного берега имитируют крик селезня манком и обманутая утка принимается зазывать ухажёра.

Голос должен быть громким, звонким и низким. На следующем этапе судейская коллегия оценивает внешний вид уток: форму головы, длину шеи, яркость синего пятна под крылом. Всё это показывает рабочие качества подсадной.

"Рабочие качества - это какие? Её голос и эстетический вид. Ценится, конечно, больше всего голос. Потому что главная задача подсадной утки - это приманить селезня в весенний период охоты", - рассказывает заводчик утиного питомника Антон Рогалёв.

У каждой птицы на лапке есть номер. И только хозяева знают, кому и какая принадлежит. Чтобы сделать судейство максимально беспристрастным. В итоге, больше всех наград собирает старейший заводчик. А первое место - у молодёжи из Дубны.

Одна из победительниц состязания подсадных уток - Тимоша. Она совсем молоденькая, из июньского выводка. Такая красивая, пёрышко к пёрышку. И уже следующей весной она отправится на охоту покорять диких селезней.

Чем лучше порода, тем выше спрос на такую самку среди других заводчиков. И, конечно же, среди самих охотников. Обычно они либо покупают птиц, либо берут их в аренду. День работы утки называется зорькой. И охотники готовы заплатить за одну зорьку от двух с половиной до пяти тысяч рублей.

Ксения Игнатова, Николай Карбанов и Максим Силаев. "ТВ Центр".

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