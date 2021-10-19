На одной волне: молодые учителя рассказали о работе в московских школах

Педагогический состав в столице ежегодно омолаживается

Учитель поколения Z. В московские школы приходят вчерашние выпускники вузов. Многие ещё во время карантина просто подменяли старших коллег. Потом втянулись в процесс преподавания. Уроки и взаимоотношения с классом выстраивают по-новому, используя здоровый юмор, современные темы и даже смартфоны на занятиях.

Молод, амбициозен и готов к диалогу - так выглядит современный педагог. Никита Гарин вышел к доске после Московского инженерно-технического института. В школу его привел случай, впоследствии определивший судьбу.

"В пандемию была такая возможность - поработать учителем на замену, меня пригласили, это дело мне очень понравилось, с детьми нашел общий язык", - сказал учитель физики в школе №1375 Никита Гарин.

Найти общий язык - только полдела, важно завоевать и удержать авторитет. Молодым специалистам это удается. На вооружении - общие темы, юмор и даже гаджеты.

Современные школьники - так называемое поколение Z - интересуются инженерно-техническими вопросами, биомедициной и робототехникой. Вот уж где точно не обойтись без молодого специалиста. Он и смартфоны учеников научит применять на уроках в правильных целях.

"Это неотъемлемая часть моего урока, они и ищут информацию на нем, и используют для решения самостоятельных работ, даже роботов программируют с помощью телефонов, поэтому телефон - это для меня ресурс, инструмент для облегчения работы с детьми", - сообщил учитель информатики школы №1375 Антон Желябин.

А еще детям важно давать обратную связь. Диалог на уроке как часть современного педагогического процесса. Чтобы создать что-то, ученику важно понять, для чего он это делает.

- Может ли быть такое, что создадут робота, который будет способен нанести огромный вред человечеству? - Смотря к кому попадет такой ресурс. На данный момент ни одного робота, который бы наносил вред человечеству, не было создано.

И, возможно, потому что по-прежнему поколения воспитываются по одним и тем же педагогическим истинам. В свои 20 Даша точно знает, как надо правильно выстраивать образовательный процесс. Учителем она мечтала стать еще сама будучи школьницей.

"Не заставлять их строго сидеть за партой, то есть им нужно давать пять минут на уроке, чтобы они как-то высказали свое мнение. Как-то разошлись, с ними можно пошутить, но потом эти гайки нужно закрутить, чтобы урок не превратился в балаган просто", - рассказывает Дарья Степанова, студентка педагогического колледжа №10.

В московских школах педагогический состав омолаживается ежегодно. Многим из тех, кто передает знания, нет и 30. Профессия учителя по-прежнему востребована и популярна.

"У нас есть школа наставничества, конечно же, каждый молодой педагог, который к нам приходит, его поддерживают уже опытные специалисты, наш молодой учитель вовлекается в различные образовательные проекты города, у него есть возможность роста", - сказала директор школы №1375 Наталья Михарева.

Роста не только карьерного, но и в глазах школьников. Чтобы сохранять и дальше авторитет профессии учителя.

Елена Сахно, Арсений Калашников, Дмитрий Лукиных, "ТВ Центр".

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