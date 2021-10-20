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Гороскоп на 20 октября для всех знаков зодиака

00:03
  • среда
  • 20 октября 2021

Тельцам захочется пожаловаться, а у Львов будет отличный день

Гороскоп на сегодня, 20 октября, составлен астрологом Юлией Рыж специально для утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").

Овны

Приготовьтесь к серьезным разговорам. Если вы к ним не готовы, не старайтесь увиливать. Честно сообщите об этом собеседнику, иначе просто покажетесь трусливым человеком.

Тельцы

Сегодня вам захочется выяснять отношения, жаловаться. Но попробуйте зайти с другой стороны и говорить только о хорошем. А негативные эмоции можно выплеснуть при помощи пения, танцев, единоборств.

Близнецы

Довольно неприятный день, сегодня вам придётся взглянуть на своё Я без прикрас. Не старайтесь увильнуть от этого впечатления. Примите себя, ведь это поможет избежать многих комплексов.

Раки

Это не люди к вам враждебно относятся, это вы воспринимаете в штыки всё, сказанное в вашу сторону. Возможно, стоит замедлиться, задать себе ряд вопросов и честно на них ответить.

Львы

Отличный день, который принесёт множество выводов, достойных внимания. Удастся интересно провести время со второй половинкой или друзьями. Но в бизнесе и в финансовой сфере ожидать звёзд с неба точно не стоит.

Девы

День хорош для работы с подсознанием. Проведите его с психологом или компанией близких друзей. Ревизия мыслей подскажет, куда следует направить паруса своего корабля.

Весы

Благоприятный день, который следует потратить на благотворительность, помощь знакомым. Ваша карма требует действий, способных окрасить её в яркие приятные цвета.

Скорпионы

Не стоит строить глобальных планов на этот день. Негативная энергия окутает каждую сферу жизни, что отразится на результатах.

Стрельцы

У вас период чрезвычайно благоприятный. Вы сможете реализовать свой потенциал несколькими способами, каждый из который будет принят с восхищением.

Козероги

Вас посетят идеи, направленные на кардинальное изменение вашей жизни. Если станете им следовать, совсем скоро ощутите важные перемены. Не игнорируйте посылы от Вселенной.

Водолеи

Благоприятный день, подходящий для работы с собственными установками. Не бойтесь раскрыться. Близкие люди расценят это как просьбу о помощи. Примите ее с благодарностью.

Рыбы

День подойдёт для коротких поездок, проведения семейных застолий, наведения порядка дома и в голове. Также период хорош для фотосессий и других процедур, связанных с эстетикой.

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