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Песков прокомментировал идею передать охрану школ Росгвардии

14:32
  • вторник
  • 19 октября 2021

Пока нигде в мире не удалось застраховаться от опасных инцидентов

Вопросами организации охраны школ занимаются соответствующие силовые ведомства. Об этом во вторник, 19 октября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Комментируя предложение поручить охрану школ Росгвардии, представитель Кремля подчеркнул, что компетентные ведомства очень внимательно относятся к опасным прецедентам в учебных заведениях. Чтобы застраховаться от таких инцидентов, предпринимаются серьезные меры, в том числе законодательные. Однако нигде в мире полностью от них застраховаться пока не получается, подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь главы государства также отметил, что в Кремле тема передачи охраны школ Росгвардии не обсуждается, поскольку этот вопрос находится в иной компетенции, сообщает РИА Новости.

Обсуждение охраны школ активизировалось после инцидента со стрельбой в одном из учебных учреждений Пермского края. 18 октября шестиклассник произвел два выстрела из оружия в стену и в потолок в здании школы. Директор учебного учреждения убедила подростка отдать ей оружие.

Следователи изучат вопросы качества охраны образовательного учреждения, будет дана оценка действиям (бездействию) ответственных должностных лиц, допустивших факт перемещения вооруженного школьника по территории учебного заведения.

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