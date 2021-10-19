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Москвичку не пустили в США из-за задолженности в 6 копеек

14:30
  • вторник
  • 19 октября 2021

Ситуацию прокомментировали в ФССП

В СМИ появились сообщения о том, что жительница Москвы не смогла выехать в Соединенные Штаты из-за имеющейся у нее задолженности на транспортный налог в 6 копеек. Информацию прокомментировали в Федеральной службе судебных приставов, передает "Интерфакс".
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Как уточнили в ФССП, для должника запрет на выезд из России может быть снят только после выплаты им всей суммы. На исполнении в столичном управлении службы, продолжили в ведомстве, находится исполнительное производство о взыскании с гражданки задолженности по транспортному налогу. Ее в срок уведомили о временном ограничении на выезд.

"В результате должником задолженность была погашена частично",- добавили в ФССП.

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